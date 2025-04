Billie Eilish pode retornar ao Brasil em setembro, diz colunista

De acordo com o colunista Léo Dias, a cantora fará duas apresentações no Estádio do MorumBIS , em São Paulo.

Apesar da proximidade com o festival The Town, que também acontece em setembro, Billie não estaria no line-up do evento.

Os shows no MorumBIS devem acontecer de forma independente, como parte de sua nova turnê mundial, "Hit Me Hard and Soft".

A turnê tem início na Europa em maio e segue até julho. O último show confirmado até agora está marcado para o dia 27 de julho, em Dublin, na Irlanda, o que deixa setembro livre na agenda da cantora para apresentações na América Latina.