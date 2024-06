Billie Eilish compartilha vídeo do Porquinho da Paulista; confira

Um vídeo do Porquinho da Paulista, artista de rua de São Paulo, cantando a música “Ocean Eyes”, da Billie Eilish , viralizou e chegou até a cantora, que o republicou em sua conta do Tik Tok.

O vídeo foi compartilhado em uma conta do Tik Tok e chegou até a cantora. No domingo, 2, Jonathan compartilhou no Story do Instagram, um print que mostra o vídeo republicado por Billie Eilish e escreveu: “Ela sabe que existe um porco que canta as músicas dela”.

Porquinho da Paulista canta Billie Eilish: veja o vídeo