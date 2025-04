Dia do Café: opções em Fortaleza para aproveitar por menos de R$ 50

O Vonet Café & Patisserie está localizado no Joaquim Távora / Crédito: REPRODUÇÃO INSTAGRAM/@VONET.PATISSERIE

O consumo de café no Brasil é um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. Em Fortaleza, segundo o Preço Comparado, iniciativa do O POVO, que tem parceria com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), a alta no preço do pó de café, em janeiro último, atingiu os 97,28% em relação a igual mês de 2024. É incontestável que ficou caro tomar “aquele cafézinho”. Nas redes sociais, uma expressão vem sendo amplamente usada: “café superfaturado”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora É uma referência aos locais onde são servidos expressos, cafés com leite e com borda de avelã, versões geladas e outras propostas de consumo do tradicional café. Em alguns estabelecimentos, uma xícara de café pode custar mais de R$ 30. LEIA TAMBÉM | 14 de abril é o dia do café: frases, origem da data e tudo sobre o dia Todo mundo quer tomar um bom “café superfaturado” na companhia dos amigos para esquecer os estresses da “vida adulta” Dia do Café: veja opções para aproveitar por menos de R$ 50 Mas é possível sair de casa e tomar um bom café sem comprometer o orçamento? O Vida&Arte listou cinco estabelecimentos onde o preço médio dos cafés - e das opções de acompanhamento como bolos, tapiocas e pães - podem ser consumidos

São locais charmosos, apropriados para fazer muitas fotos com os amigos, com cardápios variados e, principalmente, com preços que não ferem o orçamento. Confira o roteiro: O Vonet Café & Patisserie está localizado no Joaquim Távora Crédito: REPRODUÇÃO INSTAGRAM/@VONET.PATISSERIE Vonet Café & Patisserie Uma casa charmosa no meio do Joaquim Távora onde é possível encontrar croissants por R$ 5, pães especiais a partir de R$ 12, café e cappuccinos a partir de R$ 4. A fabricação artesanal dos pães garante o sabor especial do Vonet Café & Patisserie.

Quando: de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados e domingos, das 9h às 16 horas

de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados e domingos, das 9h às 16 horas Onde: Avenida Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil - Anexo na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)

Avenida Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil - Anexo na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) Mais informações: Instagram O Cafofo Café Com Plantas tem a proposta de unir bons cafés e bem-estar Crédito: REPRODUÇÃO INSTAGRAM/@CAFOFOCAFECOMPLANTAS Cafofo - Café com plantas A proposta do Cafofo é ter "paz, calmaria e saúde". E, além dos cafés e de outros quitutes, o estabelecimento oferece a comercialização plantas para quem deseja "desopilar".

Cuscuz a partir de R$ 6, tapioca por R$ 5, croissants por R$ 10 e cappuccinos variados estão entre as opções. Quando: de quarta-feira a domingo, das 8h às 12 horas e das 16h às 20 horas

de quarta-feira a domingo, das 8h às 12 horas e das 16h às 20 horas Onde: Rua professor Heribaldo Costa, 794 - Henrique Jorge

Rua professor Heribaldo Costa, 794 - Henrique Jorge Mais informações: Instagram

A Casa 1859 oferece cardápio de cafés e de almoços Crédito: REPRODUÇÃO INSTAGRAM/@CASA1859_