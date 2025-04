14 de abril é Dia do Café: frases, origem da data e tudo sobre o dia

Dia do Café homenageia a bebida preferida dos brasileiros (imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: Lorena Louise/ Especial para O POVO

O Dia Mundial do Café é comemorado nesta segunda-feira, 14 de abril. Uma das bebidas mais consumidas do mundo, o café possui raízes econômicas no Brasil, mas se tornou uma verdadeira “paixão nacional”. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Os maiores produtores de café no mundo são Brasil, Vietnã e Colômbia, respectivamente. As safras dos países corresponderão a aproximadamente 57% do total estimado em nível global em 2024/2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a origem do Dia do Café, frases para comemorar e uma receita para fazer em casa. Dia do Café: qual a origem da data? A instituição do Dia do Café partiu, principalmente, das organizações relacionadas com o produto, como a Organização Internacional do Café e a Associação Brasileira da Indústria de Café. A data visa celebrar a diversidade e qualidade do grão, e ainda criar um dia para que os amantes de café expressem seu gosto. O coordenador de marketing Daniel Freitas, 27, que já trabalhou como barista, explica que a bebida conquistou a popularidade por questões sociais e até ritualísticas, como a tradição de tomar o café pela manhã ou após o almoço.

"Além de ser parte da cultura do Brasil, também traz energia. É uma bebida versátil", completa. Com toda essa importância, foram criadas mais datas para comemorar o Dia do Café. Entenda abaixo.

Café até altas horas? Estudo revela até quando tomar sem afetar sono

Dia do Café é comemorado três vezes no Brasil; entenda No Brasil, o café é lembrado em três datas durante o ano. A primeira delas é dia 14 de abril, considerado o Dia Mundial do Café, mas não se sabe como esta data se popularizou no País. Já o Dia Nacional do Café é comemorado em 24 de maio, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café. A data também coincide com o início da colheita do grão no Brasil, que vai de maio a setembro. Ainda, a Organização Internacional do Café (OIC) considera que o Dia Internacional do Café é em 1º de outubro, estipulado em 2014 pelos 77 estados membros da OIC.