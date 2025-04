Bienal do Livro 2025 em Fortaleza: programação deste sábado (12/04)

Com lançamentos literários, shows musicais e bate-papos, confira a programação deste sábado, 12 de abril, na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará segue sua programação neste sábado, 12, no Centro de Eventos do Ceará. Com lançamentos literários, shows musicais e bate-papos, o evento reúne atrações diferentes para o público visitante, que também pode conferir a Feira de Livros no espaço.

Totalmente gratuita, a Bienal do Livro conta também com 188 estandes e mais de 100 mil títulos expostos ao longo dos 10 dias de feira. Entre as possibilidades de programação para este sábado, 12, há palestra e sessão de autógrafos com Ana Miranda, slam com Lyvia Cruz e lançamento de livro de Marília Lovatel.