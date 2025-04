Com Alok e Steve Aoki, Tomorrowland Brasil 25 anuncia atrações

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Realizado no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo, o evento conta, na programação, com artistas nacionais e internacionais de destaque no gênero musical.

Nos nomes anunciados, Alok retorna para mais um ano como atração principal do Tomorrowland Brasil. Também DJ, Bhaskar, irmão de Alok, foi confirmado no evento. Entre os destaques internacionais: Steve Aoki, Alesso, Nicky Romero e Dimitri Vegas participam do festival.

A venda dos ingressos para o Tomorrowland Brasil 2025 tem início na terça-feira, 8, às 10 horas, no site oficial do festival de música eletrônica.

Confira as atrações completas do Tomorrowland Brasil 2025:

Absolem



Agents Of Time



Alesso



Aline Rocha



Alok



ANNA



Antdot



Armin van Buuren



ATKÖ



Aura Vortex



Axwell



Becker



Bhaskar



Bibi Seck



B Jones



Bora Uzer



Bigfett



Blazy



Bruno Be



Bruno Martini



Camila Jun



Cassian



Cat Dealers



Curol



Da Tweekaz



Dang3r



Dimitri Vegas



DubVision



Eli Iwasa



FatSync



Fedde Le Grand



Fernanda Pistelli



GABE



Henri PFR



Ida Engberg



I Hate Models



James Hype



John Newman



KASIA



Kevin de Vries



Kevin di Serna



Kölsch



Konstantin Sibold



Kiko Franco



KVSH



Laidback Luke



Layton Giordani



Liu



Lost Frequencies



Lucas & Steve



Maddix



Malifoo



Malive



MANDY



Matisse & Sadko



Max Styler



Maz



Meduza



Mees Salomé



Mind Against



Miss Monique



NERVO



Nicky Romero



Nico Moreno



Odymel



Olympe



R3HAB



Reinier Zonneveld



Roddy Lima



Samm



Sighter



Silvio Soul



Steve Aoki



Third Party



Unfazed



V.Falabella



Vintage Culture



VTSS



Wrecked Machines



Yotto



Yves V



ZAC



Zerb

Tomorrowland Brasil 2025