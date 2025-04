Revista italiana revela que o filósofo Jianwei Xun foi criado em IA

Suposto filósofo chinês responsável por cunhar o termo "hipnocracia" é, na verdade, uma criação do ensaísta Andrea Colamedici em colaboração com duas plataformas de IA

A descoberta aconteceu após a popularização do livro, que foi mencionado em publicações de prestígio como Le Figaro e El País e serviu de inspiração para uma mesa-redonda realizada em Cannes , com o tema "Metamorfose da Democracia: a forma como a inteligência artificial está a perturbar a governança digital e a redefinir a nossa política".

Após a repercussão e aceitação acadêmica da obra, a jornalista Sabina Minardi, editora do veículo L'Espresso, tentou contatar Jianwei Xun para uma entrevista.

Tudo indicava que Xun era uma figura real: existia uma página da Wikipedia com detalhes biográficos — alegadamente nascido em Hong Kong e residente em Berlim —, referências a estudos publicados e fotografias do autor disponíveis nas redes sociais.

Após a ausência de respostas e um estudo de caso, a revista italiana publicou que "Hipnocracia" é, na realidade, de autoria do ensaísta Andrea Colamedici, que assina como tradutor, mas que é, de fato, coautor do livro, em colaboração com duas plataformas de inteligência artificial.

Sem informar o público sobre isso, como exige a legislação europeia, Colamedici justifica a obra como uma “experiência filosófica e uma performance artística”.