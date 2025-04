O POVO News: China reage a tarifaço e Trump responde; desempenho do Governo Lula

O programa O POVO News 2ª edição realiza nesta sexta-feira, 4, sua 559ª edição. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa aborda as principais notícias do dia no Youtube, O POVO +, Facebook, Instagram e Tik Tok do O POVO.

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 559º edição na noite dessa sexta-feira, 4. A programação repercute as tarifas recíprocas de 34% impostas pela China sobre todas as importações dos Estados Unidos a partir do dia 10 de abril, decisão considerada um contra-ataque depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou as tarifas sobre as importações de produtos chineses

O POVO News recebe Vladimir Feijó, professor de relações internacionais, para falar sobre retaliação do país chinês frente ao tarifaço de Trump. O programa também aborda a avaliação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo as últimas pesquisas divulgadas.