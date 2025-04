Bienal do Livro: escritora cearense lança obra baseada em crime

A mulher-aranha envolve em sua teia uma narrativa de sedução e violência. Negando a submissão, ela elimina os próprios parceiros antes que a aprisionem em um relacionamento tóxico. Esta é a história de “Caso porque te amo, mato porque me amo”, por Ana Márcia Diógenes, livro que será lançado na XV edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará.

A obra, ficcionada com base em um caso que virou lenda, terá seu lançamento durante dois dias na Bienal: sexta, 11, às 15h30min; e sábado, 12, às 17h30min.