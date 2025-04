Instituto Trêsmares abre inscrições para formação de educadores

A atividade é voltada para educadores, arte-educadores e agentes culturais que atuam com crianças periferizadas

A programação faz parte do projeto “Outros mares: livro que navega a cidade” e estará aberta até a próxima quinta-feira, 17, ou até o preenchimento das vagas.

O Instituto Trêsmares, organização não-governamental (ONG), abre inscrições para projeto de formação de educadores e agentes culturais que atuam com crianças em contextos periféricos de Fortaleza.

Localizada no bairro Serviluz, em Fortaleza, o instituto tem o objetivo de fomentar a circulação literária entre educadores do ensino formal e informal.

lançado em audiolivro e e-livro “Outros Mares: educação, arte e cultura com e para crianças periferizadas”, escrito pelas autoras e voluntárias Iara Andrade e Luiza Barbosa, será utilizado como ferramenta pedagógica para discussões e atividades sobre temáticas sociais.

A formação será realizada pelas as autoras em três bibliotecas comunitárias: Livro Livre Curió, Adianto e Escola Municipal São Vicente de Paulo.

Os interessados na firmação precisam ter a idade mínima de 18 anos para se inscrever. As vagas contam com reserva para grupos prioritários: 15 vagas para pessoas com deficiência, trans, negras e indígenas, e 10 vagas para professores da rede pública.