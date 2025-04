Vencedor do Grammy, Buena Vista Social Orchestra faz show em Fortaleza

/ Crédito: The Buena Vista Social Orchestra/Divulgação

O grupo cubano Buena Vista Social Orchestra se apresenta em Fortaleza neste domingo, 6, no estacionamento do shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu.

Fundado em 1996, o coletivo musical une os estilos son, bolero e danzón e, no show na capital cearense, vão apresentar canções do “Buena Vista Social Club” (1997), disco que rendeu uma estatueta do Grammy.