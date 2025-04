Dua Lipa anuncia shows no Brasil em novembro; saiba sobre ingressos

A cantora Dua Lipa vem ao Brasil para dois shows no mês de novembro. A novidade foi confirmada pela própria artista em publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 1º. “Coisas boas acontecem para aqueles que esperam”, escreveu Dua.

Trazendo a turnê “Radical Optimism Tour”, a cantora se apresenta em São Paulo, no dia 15 de novembro, no Estádio Morumbis; e no Rio de Janeiro, no dia 22 do mesmo mês, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.