Dua Lipa está noiva de ator da saga 'Harry Potter', afirma jornal

A cantora Dua Lipa estaria noiva do ator Callum Turner, que participou de filme no universo de "Harry Potter"

Após um ano de namoro, Dua Lipa e Callum Turner estão suspostamente noivos. De acordo com sites de notícias britânicos, como Daily Mail e The Sun, o ator fez à cantora um “pedido romântico” no Natal.

O noivado teria sido em um momento discreto na noite natalina, mas o casal planeja comemorar com amigos e familiares em uma grande festa na véspera de ano novo. O evento será supostamente em Londres, em um local secreto.