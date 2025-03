El Turco: onde assistir à novela com Can Yaman e qual a história

El Turco: saiba tudo sobre a novela turca com Can Yaman / Crédito: Divulgação/Globoplay

Uma das novas apostas da Globo, a novela “El Turco” teve o seu primeiro episódio na TV aberta exibido no Cine BBB nesta quarta-feira, 26 de março. Mas a produção, que já estreou no Brasil, atualmente segue exclusiva para o serviço de streaming. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp No evento de lançamento no País, o intérprete do protagonista, Can Yaman, marcou presença e participou de entrevistas. Na ocasião, elogiou as fãs brasileiras e até arriscou algumas palavras em português.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu me sinto agradecido por ter esse carinho das fãs brasileiras. Estou vivendo um conto de fadas. Algo que geralmente acontece com artistas americanos (...). É estranho o que acontece comigo”, revelou o artista em coletiva de imprensa.

Confira a história de “El Turco” e onde assistir à novela turca. Novela turca: CONHEÇA as produções que fazem sucesso no Brasil

El Turco: conheça história A trama se passa no século XVI, com o protagonismo do soldado otomano Hasan Balaban, interpretado por Can Yaman. Na história, o personagem é gravemente ferido durante a Batalha de Viena, de 1683, e fica preso em um povoado italiano, onde se envolve romanticamente com Gloria (Greta Ferro).

A produção é baseada em uma lenda da Itália sobre um guerreiro do Império Otomano que encontrou refúgio na cidade de Moena. Uma vez estabelecido na vila, ficou conhecido como “Il Turco” e se casou com uma moradora local. Acredita-se que o Balaban da vida real desafiou as regras feudais da época e defendeu a população contra práticas opressivas. Novelas e séries turcas mais aguardadas para maratonar em 2025 | VEJA



El Turco: onde assistir A primeira temporada completa da novela turca possui seis episódios e já está disponível para os assinantes do serviço de streaming Globoplay. No plano mensal (padrão com anúncios), o usuário poderá acessar a produção por R$ 22,90. Onde assistir: Globoplay (R$ 22,90 - plano mensal com anúncios)

