Banda Sixpence None the Richer faz show em Fortaleza em junho

Autora do hit "Kiss Me", a banda norte-americana Sixpence None the Richer se apresenta no Shopping Riomar Kennedy, no dia 1º de junho / Crédito: Acesso Music/Divulgação

Sucesso internacional dos anos 1990, a banda Sixpence None the Richer se apresenta em Fortaleza no dia 1º de junho, na Praça de Eventos do Shopping Riomar Kennedy. Os ingressos já estão à venda virtualmente no site Clube do Ingresso e, para compra presencial, na loja Planet CDs, da Galeria do Rock.

Os valores variam entre R$110, para a meia-entrada na plateia 3, até R$360, que é o valor da entrada inteira na plateia 1, setor mais próximo ao palco.

Além de Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo e Brasília estão na agenda da banda durante a passagem inédita pelo Brasil. A turnê, que celebra os 25 anos da banda, é produzida pela Estética Torta e também terá shows no Uruguai, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica e México. Relembre os sucessos da banda Sixpence None the Richer Liderada pela voz de Leigh Nash, a banda é dona do hit “Kiss Me”, que marcou presença em filmes como “Ela é Demais” e “Como Perder um Homem em 10 Dias”.