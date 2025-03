Gérard Depardieu: França julga lenda do cinema por agressões sexuais

Manifestantes se reúnem com cartazes para manifestação antes da abertura do julgamento do ator francês Gerard Depardieu, do lado de fora do tribunal criminal de Paris, no Tribunal de Paris, em 24 de março de 2025 / Crédito: DIMITAR DILKOFF/AFP

O gigante do cinema francês Gérard Depardieu defendeu nesta segunda-feira, 24, sua inocência ao chegar a um tribunal de que o julga por supostas agressões sexuais contra duas mulheres durante as filmagens de um longa-metragem em 2021, no primeiro caso que vai a julgamento. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Depardieu, 76 anos, vestido de preto, entrou no Tribunal Correcional de Paris, apoiado no ombro de seu advogado, Jéremie Assous. Em outubro, os problemas de saúde do réu forçaram o adiamento do julgamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Este julgamento nos permitirá confrontar as acusações com a realidade, com as testemunhas e com as circunstâncias dos fatos. Desta forma, seremos capazes de demonstrar, sem sombra de dúvida, que todas as acusações são falsas", disse o advogado à imprensa antes do julgamento.

Depardieu, que fez mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual na resposta do cinema francês ao movimento #MeToo. Dezenas de feministas, algumas vestindo coletes roxos, protestaram do lado de fora do tribunal com faixas dizendo: "Acreditamos em vocês" e "Não à cultura do estupro". "É também o julgamento de uma sociedade cega à violência contra as mulheres. Não há dúvidas sobre o que ele fez", disse a atriz Anouk Grinberg à imprensa, pedindo que a Justiça o "puna" porque "a impunidade é insuportável".

O ator francês Gerard Depardieu sai durante um intervalo de audiência como parte do julgamento no qual ele é acusado de abusar sexualmente de duas mulheres durante uma filmagem em 2021 Crédito: JULIEN DE ROSA / AFP Os fatos em julgamento ocorreram durante as filmagens de "Les Volets Verts", do diretor Jean Becker. Uma cenógrafa de 54 anos e uma assistente de direção de 34 anos o acusam de agressão, assédio e insultos sexistas. A primeira mulher, chamada Amélie, afirma que durante as filmagens em setembro de 2021 em uma mansão em Paris, o ator gritou que queria um "ventilador" porque não conseguia mais "ter uma ereção" devido ao calor.