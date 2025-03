Cantor Netinho é diagnosticado com câncer do sistema linfático

O cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer do sistema linfático. O anúncio foi feito por meio da divulgação do boletim médico no site oficial do artista.

Netinho foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar.