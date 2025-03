Expocrato 2025 tem shows de Luan Santana e Roberto Carlos; veja agenda

Maior evento da região do Cariri, a Expocrato anunciou na quinta-feira, 20, as atrações musicais da edição de 2025. Realizado no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, o festival que une música, arte e agropecuária do interior do Ceará ocorre entre os dias 11 e 20 de julho.

O que fazer em Fortaleza? Veja festas e shows de hoje, 21, a domingo, 23