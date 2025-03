Viva - A Vida é uma Festa 2: continuação é confirmada com data de estreia

A Disney e a Pixar anunciaram Viva – A Vida é uma Festa 2 , sequência do sucesso vencedor do Oscar, que chega aos cinemas em 2029, após 12 anos

Viva – A Vida é uma Festa 2 , da Disney e Pixar, foi confirmado e chegará aos cinemas em 2029 . O vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação em 2018 retornará às telonas após 12 anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 20, pelo CEO Bob Iger, durante a Reunião Anual de Acionistas da Disney.

Lançado em 2017, Viva – A Vida é uma Festa (Coco , no original) apresentou Miguel, um garoto de 12 anos que sonha em se tornar músico, apesar da exclusão da música em sua família há gerações.

O filme conquistou diversos prêmios, incluindo duas estatuetas do Oscar: Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original (Remember Me / Lembre-se de Mim). Também venceu o Globo de Ouro, o BAFTA e o Critics' Choice Awards, todos na categoria de Melhor Filme de Animação.

Desde seu lançamento em 22 de novembro de 2017, Viva – A Vida é uma Festa se tornou um dos filmes mais importantes da Pixar, ganhando destaque nos parques temáticos da Disney e inspirando experiências imersivas, como o show ao vivo “Disney Adventure Friends Cavalcade” e um jantar temático no navio Disney Treasure .

Além disso, o filme se tornou essencial nas celebrações do Dia dos Mortos , com exibições especiais e grande visibilidade no Disney+.