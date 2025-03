Oscar 2025: Sean Baker bate recorde e empata com Walt Disney

Diretor de "Anora", Sean Baker, se torna o diretor mais premiado pelo mesmo filme no Oscar

No Oscar 2025, que aconteceu neste domingo, 2, o filme "Anora" foi vencedor da categoria Melhor Filme, premiando o diretor Sean Baker. Além da categoria principal, o cineasta levou estatuetas por Melhor Direção, Melhor Montagem e Melhor Roteiro Original .

Com os quatro prêmios, Baker se tornou a primeira pessoa a ganhar quatro estatuetas por um mesmo filme no Oscar. O feito se compara apenas com Walt Disney, que conseguiu quatro vítórias na premiação por filmes diferentes, em 1954.