Tabata Amaral rebate Nikolas sobre críticas ao Pé-de-Meia: "Seu futuro não vale nada para ele"

Após Erika Hilton, Tabata Amaral também rebate Nikolas Ferreira em vídeo: "Seu futuro não vale nada para ele" / Crédito: Reprodução redes sociais

“Se sua vida for destruída para servir de munição ao Lula, está ótimo”, disse a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) em um vídeo nesta quinta-feira, 30, em que questiona e ataca Nikolas Ferreira (PL-MG), por uma postagem do deputado na qual ele ironiza o bloqueio dos recursos do programa Pé-de-Meia pelo Tribunal de Contas da União (TCU). No começo de janeiro, Erika Hilton (Psol-SP) também postou um vídeo em que questiona um outro vídeo do deputado. Na publicação, ele fala das mudanças que a Receita Federal propunha para fiscalização das transferências do Pix. Ambos os vídeos viralizaram. No caso do Pé-de-Meia, a oposição se articula para barrar o auxílio.

No início do vídeo, a parlamentar, que é autora do projeto, questiona as posições e atuação de outros parlamentares, em especial de Nicolas Ferreira (PL-MG). Na peça, a deputada mostra uma foto de Nikolas de peruca na tribuna da Câmara - momento em que ironizou a população transsexual -, além de um postagem dele com a frase "Pé-de-Meia is the new pix", que na tradução para o português seria "Pé-de-Meia é o novo pix".

“Imagina quatro milhões de jovens abandonando a escola, agora imagina um político torcer, trabalhar por isso. O Pé-de-Meia é um programa que serve para manter estudantes pobres na escola, eles recebem para não ter que abandonar a sala de aula para trabalhar. E se nada for feito, quatro milhões de jovens vão ter que deixar a escola a partir de março, é isso que tem político comemorando”, diz a deputada no começo do vídeo. LEIA MAIS: Questionado pelo TCU e pela oposição, Camilo diz que Pé-de-Meia não sofrerá descontinuidade

Defendendo o programa, a parlamentar diz que foi autora do projeto ainda na gestão de Jair Bolsonaro, argumentando que negociaria a implementação dele mesmo com a reeleição do ex-presidente.

“Como deputada, eu desenhei o Pé-de-Meia lá em 2021, ainda no governo Bolsonaro. Foram anos de articulação para aprovar ele no Congresso, e a gente conseguiu. Aí o Lula foi eleito e a primeira coisa que eu fiz foi sentar com o Ministério da Fazenda, como o Ministério da Educação, para dar início ao programa. Agora, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, sabe o que eu teria feito diferente? Nada! Porque o que importa pra mim não é quem está executando o programa, é quem está sendo beneficiado por ele”, diz a deputada. “O que importa é que você jovem, está tirando seu diploma em vez de está vendendo bala no sinal”. E continuou: “Para pagar o Pé-de-Meia, o governo usou um recurso do Fies, que estava sobrando, parado. Dinheiro que estava sobrando parado, dinheiro que já era para educação, e tem gente questionando que esse valor teria que voltar por tesouro antes de ir pro Pé-de-Meia, acontece que a gente já tinha pensado nisso, e o congresso aprovou uma lei para que esse transferência pudesse ser feita diretamente, dada a importância do Pé-de-Meia”.