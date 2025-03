Frei Gilson vira centro de polêmicas; entenda críticas ao religioso

Frei Gilson: saiba quem é o religioso que transmite lives no YouTube / Crédito: Reprodução/X@FreiGilsonCMES

Reunindo cerca de 6,56 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, o religioso Frei Gilson utilizou a plataforma nos últimos dias para a transmissão de lives do Rosário da Quaresma. Em seu 5º dia, nesta segunda-feira, 10, já atingiu 3,2 milhões de visualizações. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Apesar da popularidade nas redes sociais (o sacerdote tem 7,6 milhões de seguidores no Instagram), a atuação do frei também foi alvo de críticas dos internautas. Entre os motivos, relaciona-se um sermão feito no Dia Internacional da Mulher, com falas que viralizaram negativamente.

Após se encontrar no centro de outras polêmicas, Frei Gilson recebeu apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entenda as críticas ao religioso e o que motivou polêmicas envolvendo o Frei Gilson.

Frei Gilson: entenda polêmicas Uma das polêmicas levantadas pelos usuários nas redes sociais, com a inclusão de trechos da gravação, relembra as falas do frei durante um sermão para o Dia Internacional da Mulher no sábado, 8.

"Essa é a fraqueza da mulher: ela sempre querer mais. 'Eu não me contento só em ter as qualidades de uma mulher. Eu quero mais'. E isso é a ideologia dos mundos atuais”, disse. Outros internautas afirmaram que trechos avulsos retiraram a fala de contexto, e indicaram momentos diferentes do sermão. Em vídeo de apoio, Nikolas Ferreira lamentou as críticas dirigidas ao frei. “Fica aqui a minha solidariedade, o meu apoio ao frei Gilson, aos católicos”, afirmou.

Nesta segunda-feira, 10, o ministro do Esporte, André Fufuca, apresentou sua solidariedade ao religioso por meio de mensagem na rede social. "A religião transcende ideologias e partidos políticos. Criticar a fé ou os religiosos, de qualquer crença, é um desvio do que realmente importa: a busca pela união, pelo amor e pela paz", afirmou.