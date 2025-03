CasaCor 2025: evento retorna para casarão do Meireles e terá ambientes gratuitos

A CasaCor revelou o novo local da edição 2025 nesta quinta-feira, 20. O evento - que reúne arquitetos, designers de interiores e paisagistas - retornará para o mesmo espaço de 2023: o casarão localizado na rua Tibúrcio Cavalcante, 607, no bairro Meireles - que conta com 5 mil metros quadrados.

O anúncio foi feito pouco antes da palestra “Semear Sonhos”, ministrada pelo arquiteto e diretor de relacionamento e conteúdo do evento, Pedro Ariel Santana, realizada no Salão Blue Night, no hotel Gran Marquise, fechado para a imprensa e profissionais da área.