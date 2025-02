América Latina vê Trump com pessimismo, mas deseja maior aproximação com os EUA, mostra pesquisa

/ Crédito: Anna Moneymaker / Getty Images via AFP

Pesquisa Latam Pulse, iniciativa colaborativa entre a AtlasIntel e a Bloomberg, mensurou a percepção de cinco países latino-americanos sobre a gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e apontou que os latinos são, geralmente, pessimistas quando questionados sobre o impacto da nova administração da Casa Branca em seus países.

A Latam Pulse fez o seguinte questionamento: “Na sua opinião, o impacto da Presidência de Donald Trump no seu país será positivo ou negativo?”.

No Brasil, a expectativa negativa supera a positiva (40% vs 35%). Os países mais pessimistas são México e Chile; sendo que os mexicanos enfrentam questão histórica relacionada a imigrantes irregulares e deportações em massa na fronteira com os Estados Unidos, que Trump já fechou assim que assumiu o mandato presidencial.

Na Colômbia, onde a pesquisa aponta para um empate técnico entre aqueles que acreditam que os efeitos da gestão americana serão positivos ou negativos, o levantamento mostra a população mais otimista em relação a Trump (43%); Já os chilenos são os menos otimistas em relação ao governo Trump, com apenas 10% dos entrevistados esperando algo positivo vindo de Washington.

Expectativa para a administração Donald Trump

Foram ouvidas 1.748 pessoas na Argentina; 3,125 pessoas no Brasil; 2,010 pessoas no Chile; 2,563 pessoas na Colômbia; e 2,645 pessoas no México; por meio de Recrutamento Digital Aleatório. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O resultado, por país, segue na lista abaixo.