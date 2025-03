Oscar 2025: Estatueta ganhada por Ainda Estou Aqui fica com quem?

Estatueta de Melhor Filme Internacional do Oscar 2025 irá ficar com Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui" / Crédito: FREDERIC J.BROWN/AFP

No último domingo, 2, o Brasil realizou um dos principais feitos do cinema mundial ao receber o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. Com “Ainda Estou Aqui”, o filme se torna o primeiro longa-metragem nacional a ganhar uma categoria na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Dirigido por Walter Salles, a produção foi escolhida pelo Brasil para representar a nação na 97ª edição do Oscar e, com isso, terá o nome do país gravado na estatueta como "indicado".

Leia Também | Oscar: Brasil é o 5º país latino-americano a ganhar Melhor Filme Internacional Rodrigo Teixeira, produtor de “Ainda Estou Aqui”, declarou à Folha de S. Paulo que questionou a Academia sobre o destino da honraria, confirmando que ficaria com o diretor do longa. Abraço de Fernanda Torres e Walter Salles após o anúncio do prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025 é aplaudido por estrelas de Hollywood Crédito: PATRICK T.FALLON/AFP

Walter Salles ficará com estatueta do Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional Conforme as regras atuais do Oscar, a estatueta de Melhor Filme Internacional é, sim, entregue para o cineasta e terá, em sequência, os nomes do país, título do filme e diretor gravados no objeto. Leia também | Após corrida vitoriosa, Brasil faz história e ganha Oscar com "Ainda Estou Aqui"

“A estatueta da Academia (Oscar) será concedida ao filme e aceita pelo diretor em nome dos talentos criativos do filme. Para fins de premiação da Academia, o país será creditado como o indicado. O nome do diretor estará creditado na placa da estatueta após o nome do país e o título do filme”, detalha o regimento.