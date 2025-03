Kindle Vozes Negras: concurso literário premia escritores independentes

Primeira edição do Prêmio Kindle Vozes Negras, iniciativa promovida pela Amazon em parceria com a Companhia das Letras, está com inscrições abertas até o fim de março

Até 31 de março deste mês, acontecem as inscrições para a primeira edição do Prêmio Kindle Vozes Negras, premiação da Amazon com parceria da Companhia de letras que busca dar destaque e impulsionar a literatura negra no Brasil. O intuito é premiar escritores independentes.

O concurso é destinado a escritores independentes autodeclarados pretos e pardos (população negra) com publicações pelo Kindle Direct Publishing (KDP). Além disso, as obras devem estar escritas em português do Brasil e serem pertencentes ao gênero ficção.