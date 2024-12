Doramas em 2025: veja estreias dos filmes e séries mais aguardados

Doramas em 2025: confira as estreias previstas para o ano / Crédito: Divulgação/Prime Video; Divulgação/Netflix

Com o sucesso das produções sul-coreanas ao redor do mundo, o Brasil não seria exceção. O País também aguarda as novidades e as previsões de estreia para 2025, inclusive no gênero romance, representado pelos k-dramas. Popularmente conhecidos pelo termo "dorama", as séries e longa-metragens desenvolvidos na Coreia do Sul, na verdade, são chamados oficialmente de "k-drama". O termo é uma referência à "Korea" (Coreia, em inglês), e à palavra "drama".

A paixão dos brasileiros é refletida nos lançamentos dos streamings e, em 2025, a programação do Globoplay pretende expandir seu catálogo com k-dramas populares. A ação já começou em 2024, com a série "O Mundo dos Casados".

Confira mais estreias para 2025 de filmes e séries produzidos na Coreia do Sul. Cultura sul-coreana conquista mercado em Fortaleza | SAIBA MAIS Doramas em 2025: estreia de filmes e séries Alguns lançamentos programados para 2025 não possuem data definida, mas foram anunciados pelos serviços de streaming e devem ser disponibilizados entre o primeiro e o segundo semestre.

When the Stars Gossip O “romance espacial” estreia em 4 de janeiro de 2025, com roteiro de Seo Sook-hyang e direção de Park Shin-woo (“It's Okay to Not Be Okay”). O destaque fica para o cenário, que simulará uma estação espacial e a rotina de seus ocupantes. Onde: Netflix (4 de janeiro de 2025 - EUA)

Newtopia O k-drama, com lançamento previsto para 2025, já teve as suas filmagens finalizadas. Entre os destaques no elenco, está a cantora Jisoo, integrante do grupo Blackpink, que interpretará a parceira de Park Jung-min (“Profecia do Inferno”).

A trama é baseada na obra “Influenza” do autor sul-coreano Han Sangwoon, relatando as desventuras do casal durante um apocalipse zumbi. Onde: Prime Video (7 de fevereiro de 2025) K-dramas recebem investimento bilionário da Netflix; VEJA lista de produções Doce Engano A produção não é uma novidade aos fãs de k-drama, já que estreou originalmente em 2023. Mas, pela primeira vez, o título receberá uma versão dublada em português e será disponibilizado no serviço de streaming Globoplay.

A aposta da plataforma para 2025 acompanha a vida de uma golpista e de um advogado, unidos por um desejo de vingança em comum. Onde: Globoplay (sem data definida) Revelations O filme “Revelations”, anunciado pela Netflix, não possui uma data exata de estreia, mas será dirigido por Yeon Sang-ho, com roteiro de Choi Gyu-seok. Em sua descrição, o longa-metragem segue um pastor que acredita na revelação divina e um detetive assombrado por visões. Juntos, a dupla deverá expor um caso de pessoa desaparecida.