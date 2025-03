Atriz Millie Bobby Brown desabafa sobre críticas à sua aparência

Em vídeo publicado no Instagram, a atriz Millie Bobby Brown, de 21 anos, criticou a imprensa por intimidar e diminuir mulheres

Nesta segunda-feira, 3, a atriz Millie Bobby Brown utilizou as redes sociais para rebater as críticas feitas por jornalistas e internautas sobre sua aparência.

Com os cabelos loiros, a estrela de "Stranger Things" se tornou alvo de uma série de ofensas nas últimas semanas, com internautas alegando que o novo visual a faz parecer significativamente mais velha do que seus 21 anos.