Carnaval 2025: saiba quais escolas de samba desfilam no RJ nesta segunda, 3

Sambódromo da Marquês de Sapucaí / Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil; /Agência Brasil

O evento mais aguardado pelos adoradores do Carnaval é o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 3 de março, mais quatro agremiações irão se apresentar: Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel. Em 2025, pela primeira vez na história da Passarela do Samba, as exibições das 12 agremiações da elite serão divididas em três dias (domingo, segunda e terça-feira), porque - desde sua inauguração, em 1984 - os desfiles eram feitos em duas noites (domingo e segunda-feira).



Como foi o primeiro dia de desfile? A escola que abriu os desfiles foi a Unidos de Padre Miguel, a grande vencedora da Série Ouro de 2024 e que retorna ao Grupo Especial depois de mais de 50 anos, já que a última participação foi em 1972.

No primeiro dia, detalhes em neon que brilhavam no escuro, elementos como água, fogo e fumaça, além de carros alegóricos com partes móveis foram alguns dos recursos usados pelas escolas de samba. As religiões de matriz africanas e afro-indígenas foram o centro das apresentações.

As agremiações são avaliadas em nove quesitos: bateria, samba enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. O resultado será divulgado na quarta-feira, 5.