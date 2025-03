Fernanda Torres pede que enviem amor à Mikey Madison; brasileiros fazem ataques

Fernanda Torres faz apelo após Oscar de Mikey Madison, celebra vitória do Brasil e destaca a importância do cinema independente

Fernanda Torres , uma das grandes apostas do Oscar 2025, não levou a estatueta de Melhor Atriz, mas comemorou a conquista de Ainda Estou Aqui como Melhor Filme Internacional, um feito inédito para o Brasil.

Favorita ao prêmio após vencer o Globo de Ouro e o Satellite Awards, Fernanda Torres era vista como uma das principais concorrentes na disputa, ao lado de Demi Moore. No entanto, a vitória de Madison surpreendeu muitos espectadores, gerando reações acaloradas nas redes sociais.

A atriz destacou ainda as semelhanças entre Anora e Ainda Estou Aqui, ressaltando que ambos os filmes foram produzidos com orçamentos menores em comparação aos demais indicados:

“Nos sentimos primos de Anora. É uma comédia romântica, que tem uma virada e te faz questionar onde está o afeto no mundo.”

“Fizeram este filme que nem nós fizemos o nosso. Orçamento pequeno. Ela se joga sem rede, porque tem confiança no Sean Baker. Ele viu o filme recentemente e cruzou comigo. Falou de quanto amou e reconheceu o cinema independente que ele faz.”

A primeira foi Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres , em 1999, por Central do Brasil. Na época, o prêmio foi para Gwyneth Paltrow, por Shakespeare Apaixonado.

A expectativa para a vitória de Fernanda era alta, já que, além do Globo de Ouro, ela também havia vencido o Goya de Melhor Atriz e acumulado prêmios ao longo da temporada. Esta foi apenas a segunda vez que uma atriz brasileira foi indicada ao Oscar na categoria principal.

Apesar de não vencer como Melhor Atriz, Fernanda Torres celebrou a estatueta inédita de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui , dirigido por Walter Salles. O filme emocionou o público global e colocou o Brasil no centro da maior premiação do cinema mundial.

O sucesso de Ainda Estou Aqui

Antes de chegar ao Oscar, Ainda Estou Aqui conquistou grande repercussão internacional, sendo selecionado para mais de 50 festivais e vencendo 26 premiações no Brasil e no exterior. O longa estreou no Festival de Veneza, em setembro de 2024, onde recebeu o prêmio de Melhor Roteiro.

Ao longo da temporada, acumulou títulos importantes, como o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano e seis prêmios do Gold Derby Awards, um dos principais sites de crítica norte-americana.

Primeira produção original do Globoplay, o filme narra a história real de Eunice Paiva (Fernanda Torres), que precisou liderar sua família após o desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar. Ele foi levado por militares para prestar depoimento e nunca mais foi visto, tendo sua morte reconhecida apenas em 1996.