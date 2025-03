"Ainda Estou Aqui": Fernanda Torres dá entrevista de óculos escuros no dia seguinte após vitória

A rotina de divulgação do longa-metragem "Ainda Estou Aqui" , vencedor de melhor filme internacional no Oscar 2025, fez a protagonista Fernanda Torres recorrer a óculos escuros para esconder o cansaço.

"Estou com vergonha do meu olho. Estou igual maratonista no fim da Olimpíada, chegando feliz da vida", justifica. Dentre os planos principais após fim da campanha, o trio foi unânime em responder: dormir.

Selton Mello, que dá vida a vítima Rubens Paiva, não pensou que a produção chegaria longe, mas que confiou no olhar sensível de Walter. "Foi lindo e uma experiência maravilhosa. Acho que transcendeu, pulou da tela e tocou o coração das pessoas, porque é uma história de família, no final das contas", define.

A ganhadora de melhor atriz de drama do Globo de Ouro 2025 , identificou-se com a descrição por sentir que carrega adiante o legado da progenitora. O questionamento da artista é de que obras serão feitas pelas crianças daqui a cinquenta anos pelo que ela chamou de "resistência ao autoritarismo, movimentos antidemocráticos e anticultural".

"Esse filme é sobre transmissão de uma experiência e resistência ao longo do tempo. A minha mãe é da mesma geração de Eunice Paiva. São duas mulheres que viveram um período muito terrível no Brasil e no mundo, que é a Guerra Fria. Elas criaram filhos que depois foram capazes de escrever livros e de atuar. Gosto de pensar que esse filme foi feito por duas crianças: Marcelo Rubens Paiva e o Walter que estavam na casa e que sofreram por tabela uma violência de Estado. Décadas depois criaram algo para que nunca fosse esquecido", afirma.

Vitória veio no domingo de Carnaval

Das três indicações, a película foi escolhida como melhor filme internacional no Oscar 2025. Cotada pelo jornal americano The New York Times para levar a estatueta como melhor atriz, Fernanda perdeu para Mikey Madison, estrela de 'Anora'.

LEIA MAIS | À sombra do refletor: histórico do Oscar revela exclusão de atrizes mais velhas



"É a cultura brasileira, música e literatura, a partir do livro extraordinário do Marcelo [Rubens Paiva]. E, de alguma forma, acabam se misturando com o que está sendo feita agora no Carnaval, na cultura popular potente", frisou o cineasta.