Evento gratuito de Pokémon GO em Fortaleza reúne líderes da comunidade

A expectativa de público para o evento de Pokemon GO deste ano de 4 mil pessoas / Crédito: Niantic / Divulgação

Fortaleza recebe no primeiro fim de semana de março, dias 1º e 2, o evento GO Tour: Unova - Global,

evento anual que tem o objetivo de celebrar as regiões originais da série Pokémon. Neste ano, é homenageada a região de Unova, região de Pokémon Black e White, onde se passam os jogos da 5ª geração do jogo e onde aparecem personagens selvagens ou em raids do lugar, incluindo os lendários.

Relacionado | 8 nomes para cachorros inspirados em Pokémon

O espaço escolhido para a aventura presencial é o Parque do Cocó, em Fortaleza, e conta com a presença dos criadores de conteúdo Fabio Pelozinn e Felipe Camargo do Canal 40. Além deles, participam do evento jorgadores importantes da comunidade Pokemon GO - como Rochelle Mezer, Rose Natalie e Duilio. Outra novidade é que Eric Araki e Leonardo Wille, os representantes da Niantic (produtora do jogo), estarão no espaço para conversar sobre o jogo. Treinadores de peso “Desde nosso último evento na região (Fortaleza) , em 2023, procuramos oportunidades para dar aos Treinadores cearenses um evento de peso", destaca Eric Araki, em nota à imprensa, sobre Fortaleza ter sido escolhida novamente para cediar o evento.

Ele complementa: "a edição Global do GO Tour: Unova, com todas as novidades que estamos trazendo, é a oportunidade perfeita para prestigiá-los. Esperamos que esta celebração em ritmo de Carnaval consiga atrair o público não só da Capital, mas de diversas outras cidades no Nordeste". No espaço do evento, haverá as estátuas em tamanho real dos Líderes de Time de Pokémon GO, com o intuito de possibilitar fotos e brincadeiras entre os jogantes.