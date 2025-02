Ye faz declarações nazistas e pede liberdade de P. Diddy no X

Neste domingo, após a reação as publicações e ter recebido até unfollow de Elon Musk, o atual dono da plataforma, o rapper desativou a conta no X (Twitter) .

A publicação recebeu uma “nota da comunidade”, trazendo a explicação correta e histórica do assunto: que os povos eram capturados e passavam por uma série de violências, sendo obrigados a estarem naquela situação, sem poder de escolha.

“Eu defendi o Puff (P. Diddy) e ano que vem ainda vou ganhar 20 Grammys e tocar no Super Bowl”, declarou outra publicação.

Ye também disse que só tinha um amigo, o rapper Ty Dolla $ign e que as outras pessoas que se relaciona estão apenas prestando serviços para ele. “Quando fui cancelado, ninguém me apoiou além de Ty. Todos os outros esperaram até que fosse seguro, até que eu estivesse em bons termos com os judeus”.

Um outro tweet fãs consideraram ser uma ofensa ao melhor amigo do artista, Virgil Abloh, que morreu em 2021 em decorrência a um câncer raro. “F****-se Virgil”, escreveu.