Review: Dynasty Warriors Origins

Dynasty Warriors Origins resgata o combate clássico do gênero Musou, introduz um protagonista customizável e gráficos consistentes, apostando em batalhas épicas e ritmo frenético

"Dynasty Warriors: Origins" se destaca por retornar ao básico, mas sem deixar de introduzir novidades interessantes no combate e na narrativa. A história foca nos eventos iniciais do Romance dos Três Reinos, abrindo espaço para um enredo mais detalhado que em títulos anteriores. Nesse contexto, o jogador assume o papel de um protagonista amnésico, imerso em batalhas monumentais que fazem jus ao tradicional estilo Musou, também conhecido como "Warriors", caracterizado por jogos de ação onde o jogador enfrenta hordas massivas de inimigos em campos de batalha amplos.

Em Origins, as lutas mantêm um ritmo frenético, com combos que arrancam dezenas de soldados do chão num só golpe. A progressão surge por meio da aquisição de diversas armas, cada uma desbloqueando movimentos únicos, o que incentiva a experimentação constante. Os controles apresentam poucos obstáculos à adaptação, já que o esquema de botões é intuitivo: ataques fracos, fortes e a possibilidade de esquivar ou aparar.