Black Ops 6: Tramas, tiroteios e visuais impressionantes

Call of Duty: Black Ops 6 renova a franquia com jogabilidade dinâmica e uma campanha intrigante, apesar de falhas na continuidade e na narrativa

A série "Call of Duty" retorna com "Black Ops 6", trazendo uma rica mistura de ação intensa e uma narrativa intrigante que não hesita em explorar temas complexos e sombrios. Ambientado durante a Guerra do Golfo, o jogo oferece uma campanha single-player que evita o jingoísmo habitual para mergulhar em uma trama de espionagem com vilões internos, longe dos campos de batalha tradicionais.

A jogabilidade de "Black Ops 6" é renovada pelo sistema "omnimovement", que permite correr e saltar em todas as direções. Esse novo recurso transforma significativamente o ritmo dos combates, favorecendo jogadores com habilidades de raciocínio espacial. No entanto, esse aumento na liberdade de movimento pode às vezes parecer exagerado, resultando em confrontos que beiram o cômico, com personagens deslizando e saltando erraticamente em tiroteios que lembram cenas de filmes de ação exagerados.