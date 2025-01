Review: Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Com seis treinadores disponíveis, personalizáveis em aparência e atitude, Fitness Boxing 3 incentiva o jogador a criar uma conexão com o guia virtual. Embora o jogo careça de uma narrativa profunda, ele compensa com um sistema de progressão satisfatório, incluindo missões diárias, registros detalhados e desbloqueio de novas rotinas.

O sistema de controle do jogo é fácil de entender, mas a precisão deixa a desejar em momentos cruciais. Usando os Joy-Cons, o jogador realiza golpes como jabs, ganchos e diretos, além de movimentos de esquiva e defesa. Embora o rastreamento de movimentos funcione adequadamente para um jogo casual, há um grande espaço para erros, o que pode frustrar quem espera um feedback mais rigoroso. Dica importante: sempre use as alças de segurança dos controles, especialmente em sessões mais intensas. Se o modo padrão parecer exigente, o novo modo Sit Fit Boxing, que permite jogar sentado, é uma adição bem-vinda, aumentando a acessibilidade para usuários com diferentes necessidades.

Visualmente, o jogo mantém o padrão das versões anteriores, com gráficos simples, mas funcionais. O design dos treinadores é atraente, e a interface foi atualizada para maior clareza. Apesar disso, os cenários e animações repetitivas podem cansar após longas sessões. Não é algo que comprometa a experiência geral, mas um refinamento gráfico maior seria bem-vindo.

O áudio do jogo é variado, com 30 faixas que incluem versões instrumentais de clássicos conhecidos. Entre os destaques estão "Ghostbusters", de Ray Parker Jr., e "I’m a Believer", da banda The Monkees. Além dessas, há outras faixas icônicas que ganharam versões adaptadas, como "Born to Be Wild", de Steppenwolf, e "Walking on Sunshine", de Katrina and the Waves, todas ajustadas para manter o ritmo dos exercícios. Embora as músicas cumpram seu papel de criar uma atmosfera animada, a qualidade das versões orquestrais pode decepcionar os mais exigentes, já que muitas vezes carecem da energia vibrante das gravações originais. Essa limitação pode levar alguns jogadores a optarem por sincronizar suas próprias playlists para uma experiência mais personalizada e imersiva, especialmente durante sessões mais longas.

A longevidade do jogo depende do quanto você valoriza a gamificação dos exercícios. Para quem busca constância, os modos diários e o multiplayer cooperativo adicionam variedade. Apesar disso, a obrigatoriedade de realizar uma rotina antes de acessar outros modos pode incomodar.