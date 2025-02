Sabrina Sato desabafa sobre perda de bebê: "não sou a mesma"

Apresentadora Sabrina Sato esperava o primeiro filho da união com Nicolas Prattes, mas perdeu o bebê no início de novembro

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou publicamente pela primeira vez um relato sobre a perda do seu bebê nas 11 semanas de gestação, fruto do casamento com o ator Nicolas Prattes.

“Por tudo que aconteceu na minha vida, ano passado, no final do ano passado, eu acabei recebendo alta médica para voltar para o Carnaval quase perto do Natal, em dezembro”, disse a apresentadora em um trecho divulgado no reality show Carnaval da Sabrina.