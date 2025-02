Escritora cearense lança obra que revisita memórias da infância

O livro "Tempo Menina" será lançado neste sexta-feira, 21, no Espaço O POVO de Cultura & Arte, com memórias da infância da autora Célia Gurgel

O livro “Tempo Menina”, da escritora e pesquisadora Célia Gurgel, será lançado nesta sexta-feira, 21, no Espaço O POVO de Cultura & Arte, iniciando a programação às 19 horas.

Na obra, a autora mergulha e resgata memórias afetivas da infância, que transitam entre o tempo passado em Fortaleza, cidade em que nasceu, e no Sítio Nirvana, propriedade da família no interior do Estado.