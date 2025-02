Banda de câmara une ritmos em apresentação gratuita no MIS

Banda de câmara Tum Toin Foin faz apresentação gratuita neste sábado, 22, no Museu da Imagem e do Som

A praça do Museu da Imagem e do Som (Mis) é palco de mais uma apresentação musical especial neste fim de semana. Com início às 18 horas, o sábado, 22, no equipamento cultural, será marcado pelo concerto da banda de câmara Tum Toin Foin.

