Cantora cearense apresenta show em homenagem às mulheres do MPB

Ludmila Amaral realiza apresentação à grandes nomes da música popular brasileira em evento especial no Restaurante Caravaggio / Crédito: Junior Alves/Divulgação

Uma viagem pela história da música feita por mulheres no Brasil. O show “Divas Brasileiras” que acontece nesta quarta-feira, 19, no restaurante Caravaggio foi idealizado por Ludmila Amaral, cantora cearense que faz parte do cenário da música local há 24 anos. “As vozes que ecoam nesse show foram minhas primeiras professoras”, diz Ludmila. Carnaval de Fortaleza: veja horários dos shows no Aterrinho

Ludmila conta que sua carreira na música surgiu de forma inesperada, "antes era apenas paixão que virou destino". Em 2001, após cantar no casamento de sua melhor amiga, surgiu um convite da banda que estava no evento para ela trabalhar com eles. A artista explica que esse foi o primeiro passo de sua jornada na música, que desde então não parou mais.

A cearense já carrega 24 anos de experiência no mercado musical de Fortaleza, “foram anos cantando em eventos, noites de barzinho, criando espetáculos para o cenário cultural local”, conta. Mas, em 2009, ela montou sua própria banda, a qual permanece junta até hoje. Ela diz que essa decisão foi como “tomar as rédeas do próprio sonho”. Repertório do show reunirá canções de divas de diversos gêneros musicais Esse show é um “abraço na Ludmila do começo”, como ela mesmo define. “Eu era aquela pessoa que se perdia nas melodias da nossa MPB sem saber que a música me levaria tão longe”, conta. A apresentação tem o objetivo de realizar um tributo a grandes artistas como Nana Caymmi, Marina Lima, Marisa Monte, Elba Ramalho, Rita Lee, Maria Bethânia e muitas outras. “As vozes que ecoam nesse show foram minhas primeiras professoras, a base do que sou hoje como cantora” define Ludmila. O repertório irá passear por diferentes gêneros e épocas com o MPB, axé, bossa nova e rock nacional.

Ludmila explica que preparou um show que será "um resgate das raízes e das canções que me moldaram". Antes de ser artista, era uma ouvinte atenta e, hoje, deseja celebrar as vozes femininas que a "ensinaram a cantar a vida". O show "Divas Brasileiras" tem uma proposta intimista, com Ludmila Amaral no vocal e o maestro Adriano Oliveira no piano. "Meu desejo é que todos saiam dali mais leves, como quem recebe um afago da música e leva um pedaço de amor para casa", finaliza a cantora.