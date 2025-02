Bafta: onde assistir prêmio com indicação para ‘Ainda Estou Aqui’

Bafta 2025: saiba onde assistir o prêmio que indicou 'Ainda Estou Aqui' / Crédito: Divulgação/Sony Pictures; Divulgação/Bafta

Exibido pela primeira vez no Brasil neste domingo, 16, o British Academy of Film and Television Arts (Bafta) contará com “Ainda Estou Aqui” na categoria de “Melhor Filme em Língua Não-Inglesa”. A premiação é considerada o “Oscar britânico”. A produção brasileira, protagonizada por Fernanda Torres, disputa o favoritismo com “Emilia Pérez” (França), “Tudo que Imaginamos como Luz” (Índia), “A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha) e “Kneecap” (Irlanda).

Saiba onde assistir ao Bafta 2025, os indicados e o horário da premiação.

Bafta: elenco de "A Fuga das Galinhas" desfila em tapete vermelho | VEJA Bafta: onde assistir ao prêmio no Brasil? No País, o Bafta 2025 será exibido no canal pago TNT e por meio do serviço de streaming Max. A programação deve começar a partir das 16h (horário de Brasília) no Royal Festival Hall, em Londres. Quando: 16 de fevereiro (domingo)

16 de fevereiro (domingo) Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Onde assistir: TNT (canal pago) e Max (streaming) Bafta: indicados na premiação Confira a lista das produções indicadas e suas categorias no Bafta 2025.

Melhor Filme Anora

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Emilia Pérez Melhor Atriz Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste - Hard Truths

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - A Substância

Melhor Ator Adrien Brody - O Brutalista

Timothée Chalamet - Um Completo Desconhecido

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Hugh Grant - Herege

Sebastian Stan - O Aprendiz Melhor Atriz Coadjuvante Selena Gomez - Emilia Pérez

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - O Brutalista

Jamie Lee Curtis - The Last Showgirl

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez Melhor Ator Coadjuvante Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Verdadeira Dor

Clarence Maclin - Sing Sing

Edward Norton - Um Completo Desconhecido

Guy Pearce - O Brutalista

Jeremy Strong - O Aprendiz

Melhor Direção Sean Baker - Anora

Brady Corbet - O Brutalista

Edward Berger - Conclave

Denis Villeneuve - Duna: Parte 2

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Coralie Fargeat - A Substância Melhor Filme de Língua Não-Inglesa Tudo Que Imaginamos Como Lu

Emilia Pérez

Ainda Estou Aqui

Kneecap

A Semente do Fruto Sagrado Melhor Filme Britânico Bird

Blitz

Conclave

Gladiador II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding - O Amor Sangra

The Outrun

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl