Bafta: elenco de "A Fuga das Galinhas" desfila em tapete vermelho

Move over, A-listers. Introducing the true red carpet icons of tonight, the Chicken Run gang! All dressed up! #EEBAFTAs : Getty pic.twitter.com/BtX1JqFETn

Diretamente de “A Fuga das Galinhas 2”, os personagens Ginger, Molly e Rocky chamaram atenção nas redes sociais ao posar no tapete vermelho do British Academy Film Awards (Bafta) neste domingo, 18. O filme concorria à categoria de Melhor Animação.

Com roupas estilosas, as galinhas mais famosas do cinema mundial estiveram na premiação, mas perderam o prêmio para a animação “O Menino e a Garça”, do Studio Ghibli.

RELACIONADO| Após 20 anos, filme "A Fuga das Galinhas" ganhará sequência pela Netflix

Essa não foi a primeira vez que Ginger, Molly e Rocky estiveram presentes em premiações. Acompanhadas do diretor do filme Sam Fell, as galinhas estão acostumadas com diversos eventos do universo cinematográfico.



RELACIONADO | Netflix chama Bruna Griphao para divulgar 'A Fuga das Galinhas 2'

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui