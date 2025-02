Um ano após morte de Paulo Diógenes, cearense homenageia ator em ensaio fotográfico

Um ano após morte do humorista Paulo Diógenes, o jornalista cearense Gustavo Freitas faz homenagem ao artista em ensaio fotográfico vestido como Raimundinha / Crédito: Thiago Brito/Divulgação

No dia 14 de fevereiro de 2024, o Ceará perdia um de seus principais representantes do humor. Ator, diretor, humorista, comunicador e político, Paulo Diógenes (1961-2024) marcou a trajetória da comédia no Estado e é, até hoje, referência na arte cearense. Diógenes foi intérprete, entre outras, de Raimundinha, uma caricatura da mulher cearense suburbana, com trejeitos e personalidade marcantes, que usava vestes e maquiagens coloridas, além de saltos altos e cabelos extravagantes.

“Eu tenho um tio que amava a Raimundinha, ele levava a gente para o Teatro São José e foi lá onde eu assisti a personagem pela primeira vez ao vivo, no espetáculo ‘Três Donzelas e Uma Comédia’”, recorda o jornalista cearense Gustavo Freitas em entrevista ao O POVO. Fã de Raimundinha desde a infância, o comunicador relembra a “obsessão” que tinha, e ainda tem, pela personagem que se destacou na trajetória do humor do Ceará. Ele acompanhou desde apresentações em casas de shows até programas de comédia na televisão. “Eu tinha um CD que era uma gravação de um show dela e aqui em casa ele rodava todos os dias. Eu sabia as piadas todas decoradas, tinha umas clássicas do Paulo que ele sempre usava nos shows e, até há alguns anos, quando ele as repetia, eu já sabia completas. Mas era algo que nunca perdia a graça para mim. Pelo contrário, tinha ainda mais graça”, afirma Gustavo.

TCC de jornalista apresentou perfil de Paulo Diógenes e a representação LGBT+ na política cearense Formado em Jornalismo pela Faculdade 7 de Setembro, Gustavo realizou como trabalho de conclusão de curso (TCC) o livro-reportagem “Fortaleza para Todas”, no qual fez um “resgate histórico de acontecimentos” do movimento LGBT+ na Capital, além de contar com seis entrevistas com personalidades do Estado. Dentre os nomes perfilados, Paulo Diógenes, o criador da Raimundinha – naquela época era vereador de Fortaleza, tendo sido eleito com 3.858 votos – foi responsável por trazer a questão política para o material construído por Gustavo Freitas. “O Paulo foi convidado para além da sua importância cultural e artística. Ele era essa pessoa que estava transitando nos espaços literais de poder, que está falando, desenvolvendo projetos e marchando com as pessoas LGBT+. (...) Então, ele traz todos esses marcos, a militância, o abraço à causa e a representação política de um homem gay que está na política com toda seriedade, comprometimento e levantando as pautas desse movimento”, explica.

No processo de pesquisa para o trabalho, Gustavo teve a oportunidade de se aproximar do ídolo de infância, conhecer sua residência e ver de perto as vestes e itens que auxiliavam na construção da icônica Raimundinha. “Foi um êxtase, eu não tenho palavras para descrever aquele momento quando ele me levou em seu closet com fotos, perucas, vestidos, objetos icônicos que eu já o tinha visto usando muitas vezes na TV e até no teatro, ou seja, eu já tinha conhecido tudo”, descreve. Confira | Humorista Paulo Diógenes é homenageado em livro da irmã, Glória Diógenes



Raimundinha, personagem de Paulo Diógenes, é homenageada em ensaio fotográfico Dez anos após concluir a graduação com nota máxima no TCC, Gustavo refletiu sobre a possibilidade de celebrar seu trabalho jornalístico e homenagear Paulo Diógenes simultaneamente. “Queria muito talvez fazer algo com a Raimundinha que eu nunca tinha feito”, refletiu ainda emocionado com a morte do ator. “Eu já tinha entrevistado o Paulo, já tinha o acompanhado como vereador, eu já tinha visto Raimundinha na TV, naquele CD, no teatro. Portanto, a única coisa que faltava era vestir-me de Raimundinha”, conta, acrescentando que idealizou um tributo com Ana Márcia Diógenes, sua orientadora no TCC e prima de Paulo Diógenes, que o auxiliou com os trajes originais de Raimundinha. Em um ensaio fotográfico assinado por Thiago Brito, Gustavo retornou ao Teatro São José, no Centro de Fortaleza, mas desta vez sobre o palco e caracterizado como a personagem que marcou sua infância: Raimundinha.