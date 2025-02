Torcedor do Botafogo, Cacá Diegues morre aos 84 anos

O artista dedicou inúmeros artigos no jornal ‘O Globo’ ao futebol, mas especialmente ao Glorioso. Seus textos enalteciam a história do clube de coração e também tratavam da dificuldade nos tempos mais árduos, mas que, ainda assim, se fazia feliz em amá-lo. Há quatro semanas, seu último texto sobre o preto e branco.

“Enebriado com as alegrias botafoguenses, me flagrei pensando no motivo de ter me tornado um deles. Meu primeiro time? CRB de Alagoas. O CRB já tinha algum alinhamento com o Botafogo. O CSA tinha mais popularidade, uma espécie de filial do Flamengo. Minha família se mudou para o Rio quando tinha uns 7 anos, na metade final dos anos 1940. Meu pai, CRB como eu, logo virou Fluminense, time que meu irmão mais velho, Fernando, também abraçou. Minha mãe tinha muito medo da violência e não me deixava ir além do bairro onde morávamos, Botafogo”, contou.

“Do final da minha infância até o começo da adolescência, assistir aos treinos do Botafogo e frequentar os cinemas do bairro representava meu mundo. A poucos passos de onde morava podia ver Garrincha e Nilton Santos batendo bola. Podia também ver os filmes que chegavam de toda parte do mundo, mas majoritariamente americanos. O encanto pelo Botafogo foi inevitável e à primeira vista”.

Por fim, descreveu: “Alguns nos chamam de time dos intelectuais, outros dos deprimidos, muitos criticam nossas superstições. Mas de fato nenhum time fez tantos craques capazes de revolucionar o futebol. E nenhum outro time ousou usar uma estrela como símbolo, deixando para lá suas iniciais. Não precisa. Quem é Botafogo sabe que somos únicos, jamais solitários”.