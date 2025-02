Getúlio Abelha lança 1ª parte do álbum 'Autópsia' nesta sexta, 14

Segundo disco de estúdio do piauiense será lançado em duas partes, com cinco faixas inéditas divulgadas nesta sexta, 14 / Crédito: Luan Martins / Divulgação

O cantor Getúlio Abelha lança, nesta sexta-feira, 14, a primeira parte de "Autópsia", seu segundo disco de estúdio. Quatro anos após "Marmota" (2021), álbum reconhecido pela fusão de forró eletrônico com brega e calypso, Getúlio incorpora elementos do emocore, funk e da música eletrônica na mistura que dá o sabor tropical de "Autópsia".

Entre as principais temáticas da primeira parte estão a vida noturna, a solidão e a melancolia, envoltas em arranjos que convidam o público a "dançar, chorar e rebolar".

Segundo o artista, a fusão de referências se deve à migração para São Paulo (SP), após anos de vivência em Fortaleza (CE). Hoje, o cantor faz de sua música um resgate do que escuta e experimenta, em confluência com toda a bagagem que traz desde as casas de forró que frequentava na capital cearense. O disco, lançado pelo selo Rec Beat Produções, tem sua primeira parte composta por cinco faixas inéditas, com produção musical de Getúlio em parceria com glhrmee e participação especial do trio da zona sul de São Paulo, Katy da Voz e As Abusadas, na faixa “Engulo ou Cuspo”.