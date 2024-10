Shakira anuncia dois shows no Brasil em 2025; veja quando e onde

A cantora Shakira divulgou as datas das apresentações da turnê ‘Las Mujeres Ya No Lloran Word Tour’. Venda geral dos ingressos está prevista para o dia 11 de outubro

A cantora Shakira anunciou nesta quarta-feira, 2, as datas da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran Word Tour". As apresentações devem passar no Brasil com dois shows previstos para fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Conhecida pelos hits “Hips don’t lie”, “Whenever, Whenever” e “Waka Waka”, a colombiana se apresenta dia 11 de fevereiro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e em 13 de fevereiro no Estádio Morumbis, em São Paulo.

A venda geral dos ingressos tem início no dia 11 de outubro pela plataforma da Ticketmaster. No Rio de Janeiro, os preços dos ingressos variam entre R$ 220 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 950 (pista premium, inteira).