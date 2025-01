Wiu lança mixtape de trap com participações internacionais

O rapper Wiu lança mixtape nesta quinta-feira, 30, intitulada "808 Club". O cearense esteve presente na produção de todas as faixas e colabora com cinco nomes do trap nacional e internacional. O trabalho é considerado um resgate do estilo mais pesado do gênero. "Estava com saudade das rodas punks nos shows”, relata o artista.

Ele explica que a intenção é transmitir a energia de uma casa de shows. “Foi algo que eu quis trazer na música ‘Casa do Tio Wiu’ (faixa do seu segundo álbum de estúdio), mas agora é um ambiente onde acontece o movimento do trap”, sintetiza.