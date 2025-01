Zelena: Big Brother da Itália tem polêmica envolvendo brasileira

Helena Prestes , uma brasileira que participa do reality show italiano Grande Fratello, tem repercutido nas redes sociais nas últimas semanas. A modelo de 34 anos ganhou fama por agitar o jogo e ser vítima de algumas controvérsias no programa.

Ela e a participante Zeudi têm protagonizado momentos românticos e se destacado entre os assuntos mais comentados tanto no Brasil, quanto na Itália. Veja tudo sobre a brasileira no reality.

Apaixonada por moda, Helena decidiu se mudar para Milão, na Itália, onde ascendeu na fama. Hoje com 34 anos, ela participa do Grande Fratello, um reality show italiano semelhante ao Big Brother Brasil .

Além disso, a proximidade de Helena com Zeudi, outra participante, fez com que os telespectadores torcessem pelo relacionamento das duas. A hashtag “ Zelena ” (junção do nome delas) é usada com frequência acompanhada de vídeos românticos do confinamento.

Comentários ofensivos e ameaças de agressão física fizeram o público se mobilizar em apoio à modelo. No Brasil e na Itália, os internautas levaram aos assuntos do momento no X (antigo Twitter) uma campanha de apoio à modelo: “Estamos contigo Helena”.

“Como podem suas mulheres extremamente complicadas lá na Itália acabar com meu psicológico aqui no Brasil?” comentou um usuário. A tag também é frequentemente referenciada por italianos que apoiam o relacionamento e a permanência de Helena.

Helena foi eliminada em 13 de janeiro, após uma disputa com Shaila Gatta. A votação, que resultou em 51% dos votos para sua eliminação, gerou controvérsia, com muitos internautas questionando os resultados.

Fãs da modelo apontaram o resultado como injusto, devido à suposta presença de robôs entre os votantes contabilizados. Alguns patrocinadores do programa também teriam ameaçado parar com a parceria após as acusações do público.

Zelena no 'Big Brother Itália': volta de Helena Prestes

Com toda a repercussão negativa, o reality teria criado como alternativa trazer Helena de volta para melhorar a audiência do programa que estava “meio parado”. Isso porque Helena teria se destacado pelas confusões no confinamento.

Em uma briga emblemática, que chocou os espectadores, a paulistana chegou a jogar uma chaleira na direção da cantora Jessica Morlachi. A italiana começou a confusão proferindo vários xingamentos, mas após desistir do programa disse estar arrependida.

Helena foi eliminada posteriormente, mas retornou ao programa no dia 20 de janeiro. Ela passou por uma repescagem com outros cinco participantes e segue atualmente no reality, que começou em 16 de setembro de 2024 e não há previsão de término.