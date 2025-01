Padre Fábio de Melo: por que o Brasil tem a população mais deprimida da América Latina

"Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda alma que hospeda a melancolia, eram muitas loucuras, muitos delírios. Desta particularidade nascem minhas riquezas, mas também os meus limites", diz ele no início do vídeo.

Conhecido pelo seu carisma e bom humor, o Padre Fábio de Melo fez um desabafo em suas redes sociais no domingo (26/1). A intenção foi dizer como se sentia aos seus 26 milhões de seguidores no Instagram .

"A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé pode me ajudar a superar, mas não me priva de passar por aquilo", disse o padre em vídeo no qual ele é entrevistado por Astrid Fontenelle.

O Brasil é o país com a maior prevalência desta doença na América Latina, de acordo com o relatório "Depressão e outros transtornos mentais", da Organização Mundial da Saúde (OMS).

E alerta que, apesar da depressão atingir pessoas de todas as idades e nível de renda, o risco de alguém ficar deprimido aumenta com a pobreza, o desemprego e com fatos da vida, como a morte de uma pessoa próxima, o fim de um relacionamento, debilitação física ou problemas causados pelo consumo de álcool ou drogas.

Getty Images 5,8% da população brasileira sofrem com depressão, segundo OMS

“O Brasil é um país com uma carga tributária alta e com uma remuneração média baixa. Isso faz com que a população tenha que trabalhar muito mais do que outras para conseguir atingir serviços básicos que não são oferecidos com qualidade pelo Estado, o que acaba sobrecarregando a saúde mental dos brasileiros e desencadeando transtornos mentais, como a depressão”, diz Volnei Costa, médico psiquiatra e presidente do conselho científico da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (Abrata).

O chefe do grupo de Psiquiatria Intervencionista do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP), André Brunoni, destaca a forte desigualdade existente no país, inclusive no acesso a tratamento adequado.