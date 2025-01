Editora Nemo lança novo quadrinho do francês Fabien Toulmé

Fabien Toulmé - Quadrinista francês / Crédito: Editora Nemo/Divulgação

O quadrinista Fabien Toulmé retorna às livrarias do Brasil com uma obra que combina a profundidade de uma grande reportagem com a narrativa visual dos quadrinhos. Em "Reflexos do Mundo: Trabalhar é Viver", Toulmé explora a complexidade das relações de trabalho contemporâneas, trazendo um olhar sensível e investigativo sobre o impacto do emprego na vida das pessoas ao redor do mundo. Com cores do cearense Miguel Felício, o livro é dividido em três atos distintos, que abordam experiências em contextos sociais e culturais bastante diferentes. O autor parte da "Grande Demissão" (“Great Resignation”), um fenômeno observado nos Estados Unidos após 2020, que revelou uma onda de demissões em massa. Por meio de sua jornada, Toulmé ecoa as vozes de trabalhadores de diferentes classes sociais e contextos, desde banqueiros de investimentos até agricultores em situação de extrema vulnerabilidade.

O segundo ato é marcado por um tom mais sombrio, em decorrência de situações que o autor descobre durante suas entrevistas. Ele viaja à Coreia do Sul. Lá, aborda o fenômeno do "karoshi" (morte por excesso de trabalho), entrevistando funcionários da Coupang, uma gigante do e-commerce semelhante a Amazon. A narrativa ganha intensidade com os quadros monocromáticos em tons de azul, que traduzem graficamente a tristeza e a exaustão dos trabalhadores. CAPA - Reflexos do Mundo, Trabalhar é Viver - Fabien Toulmé 5 Crédito: Editora Nemo/Divulgação Nesse ponto, o leitor já está familiarizado com o ritmo e o tom das entrevistas realizadas por Fabien, e tem bastante facilidade de entender não apenas a situação vivida ali, mas também como a cultura de cada local influencia nestas situações.

No caso da Coreia do Sul, fica muito claro que a pressão social é algo que determina de forma intensa a relação dos trabalhadores e a empresa para as quais prestam serviço. Nesse ponto, notamos o drama da “uberização” das profissões - quando os trabalhadores são expostos a longas jornadas e não possuem direitos trabalhistas - e a falta de comprometimento das empresas com seus prestadores de serviço. Por fim, no terceiro ato, Toulmé visita o arquipélago de Comores, onde trabalhadores enfrentam condições subumanas para produzir matérias-primas de luxo - como o ylang-ylang, usado em perfumes icônicos como o Chanel N5. A abordagem ressalta como a precarização e a exploração globalizada afetam desproporcionalmente comunidades vulneráveis.